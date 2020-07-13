Григор Димитров излечился от коронавирусной инфекции

Болгарский теннисист Григор Димитров сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции.
Димитров стал первым из теннисистов, кто сообщил о положительном результате теста на коронавирус во время выставочных турниров. По состоянию здоровья Димитров не смог доиграть Adria Tour, а незадолго до финала соревнований сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Финал был отменён, а позже выяснилось, что заразилось ещё несколько теннисистов и тренеров.
«Только что получил отличные новости от доктора в Монако: последний тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Спасибо за поддержку в последние недели во время моего карантина. С нетерпением жду возможности вернуться к тренировкам в ближайшее время, чтобы быть готовым к турнирам на харде в США», — написал Димитров на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Григора Димитрова в «Инстаграме».
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