Квитова и Свитолина встретятся в финале выставочного турнира в Берлине
На выставочном турнире в Берлине (Германия) bett1Aces определились финалистки. В главном матче турнира сыграют чешка Петра Квитова и украинка Элина Свитолина.
Свитолина в полуфинале в двух сетах переиграла представительницу Латвии Анастасию Севастову. Матч закончился со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Во втором полуфинале Квитова ещё более уверенно обыграла голландку Кики Бертенс. Матч, продолжавшийся 50 минут, закончился со счётом 6:3, 6:2.
Финальный матч Квитова — Свитолина будет проходить 15 июля. Начало — в 12:00 мск. В матче за третье место сыграют Севастова и Бертенс. Встреча будет также проходить 15 июля. Начало — в 14:30 мск.
Турнир проходит с 13 по 15 июля на травяном покрытии.
bett1ACES (ж) — трава. 1/2 финала
14 июля 2020, вторник. 18:55 МСК
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Кики Бертенс
К. Бертенс
- 14 июля 2020
-
21:42
-
20:33
-
20:27
-
19:28
-
18:38
-
16:17
-
15:12
-
14:01
-
13:11
-
12:19
-
11:09
-
10:37
-
10:06
-
09:04
-
00:32
- 13 июля 2020
-
23:47
-
23:13
-
21:02
-
19:37
-
16:08
-
15:15
-
14:06
-
13:01
-
12:20
-
11:01
-
10:12
-
09:09
-
00:21
- 12 июля 2020
-
23:42
-
22:56
-
20:58
-
18:32
-
15:41
-
14:58
-
14:12
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