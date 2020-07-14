Квитова и Свитолина встретятся в финале выставочного турнира в Берлине

На выставочном турнире в Берлине (Германия) bett1Aces определились финалистки. В главном матче турнира сыграют чешка Петра Квитова и украинка Элина Свитолина.

Свитолина в полуфинале в двух сетах переиграла представительницу Латвии Анастасию Севастову. Матч закончился со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Во втором полуфинале Квитова ещё более уверенно обыграла голландку Кики Бертенс. Матч, продолжавшийся 50 минут, закончился со счётом 6:3, 6:2.

Финальный матч Квитова — Свитолина будет проходить 15 июля. Начало — в 12:00 мск. В матче за третье место сыграют Севастова и Бертенс. Встреча будет также проходить 15 июля. Начало — в 14:30 мск.

Турнир проходит с 13 по 15 июля на травяном покрытии.