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Квитова и Свитолина встретятся в финале выставочного турнира в Берлине

Квитова и Свитолина встретятся в финале выставочного турнира в Берлине
Теннис / WTA 0

На выставочном турнире в Берлине (Германия) bett1Aces определились финалистки. В главном матче турнира сыграют чешка Петра Квитова и украинка Элина Свитолина.

Свитолина в полуфинале в двух сетах переиграла представительницу Латвии Анастасию Севастову. Матч закончился со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Во втором полуфинале Квитова ещё более уверенно обыграла голландку Кики Бертенс. Матч, продолжавшийся 50 минут, закончился со счётом 6:3, 6:2.

Финальный матч Квитова — Свитолина будет проходить 15 июля. Начало — в 12:00 мск. В матче за третье место сыграют Севастова и Бертенс. Встреча будет также проходить 15 июля. Начало — в 14:30 мск.

Турнир проходит с 13 по 15 июля на травяном покрытии.

bett1ACES (ж) — трава. 1/2 финала
14 июля 2020, вторник. 18:55 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Кики Бертенс
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
bett1ACES (ж) — трава. 1/2 финала
14 июля 2020, вторник. 14:45 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		3  
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
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