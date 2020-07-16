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Бушар поработала болгёрл на матче Стивенс и Пуиг

Бушар поработала болгёрл на матче Стивенс и Пуиг
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Эжени Бушар решила развлечь публику, собравшуюся на матч выставочного турнира World Team Tennis между американкой Стоан Стивенс и пуэрториканкой Моникой Пуиг. 26-летняя уроженка Монреаля вышла прямо на корт и на протяжении нескольких геймов выполняла роль болгёрл.

Соответствующее фото Бушар выложила на своей странице в «Твиттере», сопроводив подписью: «Для всеобщей безопасности роль подающих мячей на WTT выполняли партнёры по команде теннисистов. Мне очень понравилось! WTT, так нужно делать каждый год! Слоан, я справилась?»

В настоящее время 26-летняя Бушар является 328-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела семь матчей, в которых одержала четыре победы. В 2020 году в её пассиве серия из 13 поражений.

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