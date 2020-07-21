Павлюченкова примет участие в женской части турнира Муратоглу Ultimate Tennis Showdown
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова примет участие в женской части турнира известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown, сообщает пресс-служба турнира в "Твиттере".
Помимо Павлюченковой на турнире сыграют 39-я ракетка мира Онс Жабер и француженка Ализе Корне.
Турнир пройдёт с 1 по 2 августа.
Мужские соревнования проходили по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырёх 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал тот теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.
Чемпионом UTS стал итальянец Маттео Берреттини, который одолел в финале турнира грека Стефаноса Циципаса.
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