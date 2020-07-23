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Стали известны условия проживания спортсменов во время US Open

Стали известны условия проживания спортсменов во время US Open
Теннис / Большой шлем 0

Стали известны условия проживания спортсменов в Нью-Йорке (США) во время US Open, который стартует 31 августа.

Теннисисты будут обязаны остановиться в одном из двух отелей: Long Island Marriott или Garden City. Каждый из них сможет снять максимум два номера, один из которых оплатит USTA, а другой — сам спортсмен. Все участники турнира должны будут подписать отказ от претензий.

Всех спортсменов протестируют на коронавирус по прилёте в США. Теннисисты должны будут оставаться в своём номере до получения негативного результата теста. Только после этого они смогут попасть на корты арены US Open. Второе тестирование будет проведено спустя 48 часов после прибытия в отель.

Помимо этого за общим состоянием теннисистов и температурой тела будут следить ежедневно. Спортсмены будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию везде, за исключением матчей и тренировок.

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