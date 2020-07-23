Мария Шарапова назвала виновника своей дисквалификации за допинг

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова подробно рассказала, как начала принимать мельдоний (милдронат), из-за чего в 2016 году получила 15-месячную дисквалификацию.
«Ещё в молодости заметила, что здоровье не в порядке. По этой причине отец начал поиски личного врача в России. Невзирая на то что мы жили в США, ему было комфортнее найти русскоговорящего врача — это упрощало бы им коммуникацию.
Он нашёл доктора, однако, к сожалению, он не был спортивным врачом. Мы сделали ряд анализов, и он выписал лекарства. Одним из них и был милдронат — его в России продают без рецепта и принимают наравне с обычным аспирином.
Начиная с 2006 года я принимала милдронат практически регулярно. Раз за разом меня тестировали на допинг, но ничего запрещённого не находили. Так происходило вплоть до 2015 года.
В 2013 году я сменила врача, но продолжила принимать милдронат. В 2016-м он был запрещён. В конце 2015-го я попросила своего менеджера (Макс Айзенбад. — Прим. „Чемпионата“) проверить обновлённый список запрещённых препаратов, но он этого не сделал — в тот период у него были личные проблемы», — цитирует Шарапову Punto de Break.
Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», одна из 10 женщин в истории, собравшая «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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