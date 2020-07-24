Шарапова: я вернулась на съёмочную площадку

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова, в конце февраля объявившая о завершении карьеры, сообщила о возвращении на съёмочную площадку.

«Вернулась на съёмочную площадку, я уже давно не выглядела такой собранной», — написала Шарапова в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Марии Шараповой

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

Россиянка ранее снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды», а также в первом сезоне сериала «Утреннее шоу».