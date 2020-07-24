Шарапова: я вернулась на съёмочную площадку
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова, в конце февраля объявившая о завершении карьеры, сообщила о возвращении на съёмочную площадку.
«Вернулась на съёмочную площадку, я уже давно не выглядела такой собранной», — написала Шарапова в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Марии Шараповой
Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
Россиянка ранее снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды», а также в первом сезоне сериала «Утреннее шоу».
Мария Шарапова назвала виновника своей дисквалификации за допинг
- 24 июля 2020
-
10:14
-
09:26
-
09:17
-
09:00
-
00:59
-
00:25
- 23 июля 2020
-
23:01
-
21:14
-
20:14
-
19:20
-
18:49
-
17:23
-
15:58
-
14:32
-
13:58
-
11:50
-
11:28
-
09:46
-
09:26
-
00:58
-
00:15
- 22 июля 2020
-
23:31
-
20:00
-
18:28
-
16:44
-
15:30
-
14:36
-
13:18
-
12:19
-
11:08
-
11:03
-
10:13
-
09:55
-
09:45
-
09:24
Партнерский контент