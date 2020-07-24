Роджер Федерер: в 2009 году думал, что завершу карьеру

Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер признался, что задумывался о завершении карьеры в 28-летнем возрасте.

«Это было в 2009 году. Я выиграл «Ролан Гаррос», затем стал победителем Уимблдона, победив Энди Роддика. Родились мои дочери. И тогда я думал, что всё, это конец. Но позже я осознал, что мне всего 28 лет. Я понял, что могу ещё многое дать теннисному миру.

Конечно, если бы мне тогда кто-нибудь сказал, что в 2020 году, в 39 лет, я буду продолжать играть, а в 2017 году после операций я вернусь и буду побеждать, я бы просто посчитал его сумасшедшим. Но факт тот, что я буду продолжать выступать до тех пор, пока нет риска здоровью, пока меня поддерживают моя верная жена и дети. Надеюсь, что я смогу и дальше конкурировать с лучшими.

Путешествовать после окончания карьеры? Я путешествую последние 20 лет. Когда была пандемия, было приятно находиться дома», — цитирует Федерера Tennis World USA.