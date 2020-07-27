«Никогда не знаешь, что ждёт тебя за углом». Кузнецова провела тренировку со Звонарёвой
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова провела тренировку с двукратной финалисткой мэйджоров соотечественницей Верой Звонарёвой.
«Жизнь — удивительная вещь! Никогда не знаешь, что ждёт тебя за углом. Вот с Верой Звонарёвой мы знакомы с 1995 года, а в 2000 году вместе начали свои профессиональные карьеры в WTA-туре. Кто бы мог подумать тогда, что на протяжении 20 лет мы будем играть вместе, да ещё и как про-теннисистки», — написала Кузнецова.
Фото доступны в «инстаграме» Светланы Кузнецовой
Кузнецова за карьеру выиграла 18 турниров, включая Открытый чемпионат США и «Ролан Гаррос». Звонарёва в WTA-туре завоевала 12 титулов. В рейтинге WTA Светлана занимает 32-ю строчку, Вера — 268-ю.
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