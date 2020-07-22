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Светлана Кузнецова: сколько ни путешествию по миру, Россия — моё любимое место!

Светлана Кузнецова: сколько ни путешествию по миру, Россия — моё любимое место!
Теннис / WTA 0

Теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о любви к России. Спортсменка призналась, что сохраняет любовь к родной стране, регулярно путешествуя по миру.

«Сколько я ни путешествовала по миру, Россия – моё любимое место! Дело даже не только в том, что я здесь родилась, что тут живут мои родные, близкие и друзья. Но и потому, что я люблю русские традиции, нашу богатую историю и менталитет, который больше нигде не встретишь», — написала Кузнецова в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кузнецовой.

Кузнецова выигрывала US Open 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009 в одиночном разряде. Два титула на турнирах «Большого шлема» завоевала в парном разряде, став победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2004 и 2012 годах.

Теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о желании заняться танцами
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