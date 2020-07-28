Сафин встретился с Массу на необитаемом острове

Экс первая ракетка мира из России Марат Сафин продолжает путешествовать. На этот раз уроженец Москвы побывал на испанском острове Эс-Ведра, где встретился с бывшим теннисистом из Чили Николасом Массу.
«С величайшим Массу», — подписал совместный снимок Марат.
Фото доступно в «инстаграме» Марата Сафина.
Стоит отметить, что Эс-Ведра является частью мини-архипелага Питиузские острова, который является частью Балеарских островов. Эс-Ведра считается необитаемым островом и числится заповедником.
Сафин и Массу играли друг с другом пять раз, чилийцу удалось победить лишь однажды — на соревнованиях категории «Мастерс» в Риме в 2004 году — 7:5, 6:4.
В настоящее время 40-летний Массу является тренером третьей ракетки мира Доминика Тима. Под его руководством австриец сделал существенный шаг в результатах — менее чем за год он выиграл соревнования в Индиан-Уэллсе, Барселоне, Кицбюэле, Пекине, Вене и вышел в финалы «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата Австралии.
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