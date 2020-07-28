Три россиянки сыграют на Western & Southern Open. В заявке лишь пять теннисисток из топ-10

27-я ракетка мира Екатерина Александрова, 32-й номер рейтинга WTA Светлана Кузнецова и № 40 рейтинга Вероника Кудерметова стали единственными представительницами России, попавшими в заявку соревнований категории Premier Western & Southern Open.
В списке заявленных игроков всего пять представительниц топ-10 рейтинга WTA: Каролина Плишкова (Чехия, 3), Софья Кенин (США, 4), Кики Бертенс (Нидерланды, 7), Белинда Бенчич (Швейцария, 8) и Серена Уильямс (США, 9).
Стоит отметить, что на турнире планируют сыграть Арина Соболенко из Беларуси, Анастасия Севастова из Латвии, американка Кори Гауфф, эстонка Анетт Контавейт и представительница Украины Даяна Ястремская.
Напомним, турнир Western & Southern Open, традиционно проходящий в Цинциннати, в этом сезоне примет Нью-Йорк. Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа.
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