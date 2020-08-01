Проведение мадридского «Мастерса» в сентябре находится под вопросом

Перенесённый турнир категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) всё же может не пройти в 2020 году. Об этом сообщает в своём «твиттере» теннисный обозреватель Кристофер Клэри.
По информации источника, правительство Мадрида направило письмо с рекомендацией не проводить соревнования в сентябре из-за неопределённой обстановки с коронавирусной инфекцией в Испании. Сообщается, что владелец соревнований Ион Цириак рассматривает множество вариантов проведения соревнований, однако шансы на это малы.
Изначально Madrid Mutua Open должен был пройти в мае этого года. В связи с пандемией коронавируса соревнования были перенесены на сентябрь — турнир должен был пройти с 13 по 19 сентября (по завершению Открытого чемпионата США).
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов» и двух турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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