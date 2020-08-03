Александрова начала турнир в Палермо с победы над Младенович
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории International в Палермо. В стартовом матче восьмая сеяная Александрова нанесла поражение француженке Кристине Младенович со счётом 5:7, 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Александрова 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 18. Младенович подала два эйса, 20 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.
Ранее соперницы встречались между собой только однажды. В 2019 году на турнире в Линце Александрова выиграла со счётом 6:2, 6:4.
За выход в четвертьфинал Александрова сыграет с победительницей матча между француженкой Фионой Ферро и вышедшей из квалификации Надией Подороской из Аргентины.
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