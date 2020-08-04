Самсонова победила Флипкенс и вышла во второй круг турнира в Палермо

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира WTA в Палермо (Италия). В матче первого круга россиянка обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.
Матч продлился 1 час 36 минут. 117-я ракетка мира Самсонова выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, трижды подавала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.
Соперница Самсоновой по второму кругу пока не известна. Россиянка сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия).
Турнир в Палермо — первое соревнование WTA, которое проводится после возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.
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