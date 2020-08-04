Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Самсонова победила Флипкенс и вышла во второй круг турнира в Палермо

Самсонова победила Флипкенс и вышла во второй круг турнира в Палермо
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира WTA в Палермо (Италия). В матче первого круга россиянка обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Матч продлился 1 час 36 минут. 117-я ракетка мира Самсонова выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, трижды подавала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Соперница Самсоновой по второму кругу пока не известна. Россиянка сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия).

Турнир в Палермо — первое соревнование WTA, которое проводится после возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

Палермо. 1-й круг
04 августа 2020, вторник. 18:55 МСК
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020