Анна Калинская пожонглировала ракеткой и мячами
Российская теннисистка Анна Калинская выложила на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором жонглирует ракеткой и мячами. Судя по геолокации, спортсменка находится в Майами (США).
«Кто так сможет?» — подписала ролик Калинская.
Видео доступно в «Инстаграме» Анны Калинской.
В текущем сезоне Анна провела шесть матчей, в которых одержала три победы.
В начале лета Калинская сообщила, что переболела коронавирусом: «Три недели назад мой результат теста на коронавирус оказался положительным. К счастью, мои симптомы были приемлемыми: головная боль, слабость, отсутствие обоняния. Я провела на самоизоляции 14 дней. Неделю назад я прошла ещё два теста, и они дали отрицательный результат. С тех пор я чувствую себя хорошо и вернулась к тренировкам».
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