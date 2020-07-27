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«Горячие летние дни». Анна Калинская опубликовала фото в купальнике

«Горячие летние дни». Анна Калинская опубликовала фото в купальнике
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская порадовала подписчиков эффектной фотографией в купальнике.

«Горячие летние дни», — подписала фото Калинская.

Фото доступно в «инстаграме» Анны Калинской.

Один из подписчиков так оценил фото теннисистки: «Приятно видеть, когда плоский животик, но всё остальное плоско — это минус». Анна в ответ написала: «И как жить?»

На минувшей неделе Калинская сообщила, что переболела коронавирусом: «Три недели назад мой результат теста на коронавирус оказался положительным. К счастью, мои симптомы были приемлемыми: головная боль, слабость, отсутствие обоняния. Я провела на самоизоляции 14 дней. Неделю назад я прошла ещё два теста, и они дали отрицательный результат. С тех пор я чувствую себя хорошо и вернулась к тренировкам».

Анна Калинская переболела коронавирусом
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