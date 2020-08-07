Не игравший с 2018 года Кузнецов заявился на «Челленджер» в Праге

Российский теннисист Андрей Кузнецов, бывшая 39-я ракетка мира, заявился на турнир «Челленджер» в Праге, который стартует 17 августа, сообщает Tennisteen.it.

В последний раз Кузнецов выходил на корт в январе 2018 года, в дальнейшем он не играл из-за повреждения тазобедренного сустава и стал членом команды Евгения Донского.

Высшее достижение Кузнецова в турнирах «Большого шлема» — выход четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии в 2016 году. Кроме того, он победитель юниорского Умблдонского турнира в одиночном разряде и бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.