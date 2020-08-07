Вондроушова, Рыбакина и Векич не сыграют на тунире в Праге

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова не примет участия в турнире Prague Open, который пройдёт в столице Чехии с 10 по 16 августа, сообщает Sport iDNES.

Вондроушова, игравшая в финале Открытого чемпионата Франции 2019 года и уступившая австралийке Эшли Барти, стала уже пятой спортсменкой, отказавшейся от участия в чешском турнире. Ранее в этот список вошли представляющая Казахстан Елена Рыбакина, четвертьфиналистка US Open 2019 года хорватка Донна Векич, Анетт Контавейт из Эстонии и гречанка Мария Саккари.

Маркета Вондроушова принимала участие в турнире в Палермо, но вылетела после первого круга, уступив словенской теннисистке Кайе Йуван.