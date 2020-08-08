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Павлюченкова — о пропуске US Open: на всех остальных турнирах 2020 года я планирую сыграть

Павлюченкова — о пропуске US Open: на всех остальных турнирах 2020 года я планирую сыграть
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё решение сняться с Открытого чемпионата США.

«Это решение было тяжёлым. Наверное, лет с 16 или 17 я ни разу не пропустила турнир Большого шлема». Поэтому вы понимаете, насколько это эмоционально.

Сложно сказать, где сейчас действительно безопасно. Думаю, что нигде — пандемия мировая. Сейчас я уже в Европе, чувствую себя лучше. Не представляю, как бы провела четыре недели в Нью-Йорке, учитывая все правила и ограничения. К тому же, мы до конца не уверены, будем ли потом проходить карантин в Европе.

На всех следующих турнирах я планирую сыграть. Увы, турнир в Мадриде отменили, а я очень хотела там сыграть. Надеюсь, что мы выступим в Риме и на «Ролан Гаррос». Буду очень рада, если так всё и будет", — цитирует Павлюченкову Tennis Majors.

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