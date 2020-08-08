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Ферро и Контавейт сыграют в финале турнира в Палермо

Ферро и Контавейт сыграют в финале турнира в Палермо
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Фиона Ферро и Анетт Контавейт из Эстонии стали финалистками турнира категории International в Палермо (Италия). В полуфинале четвёртая ракетка турнира Контавейт нанесла поражение первой сеяной хорватке Петре Мартич со счётом 6:2, 6:4. Контавейт 4 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Ферро подала три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала два брейка.

Ферро обыграла итальянку Камилу Джорджи — 2:6, 6:2, 7:5. Ферро один раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Джорджи подала 3 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Турнир в Палермо — первый после возобновления сезона в WTA-туре. С марта сезон из-за пандемии коронавируса был приостановлен.

Палермо. 1/2 финала
08 августа 2020, суббота. 18:05 МСК
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Палермо. 1/2 финала
08 августа 2020, суббота. 19:50 МСК
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7
6 		2 5
         
Камила Джорджи
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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