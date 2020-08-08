Ферро и Контавейт сыграют в финале турнира в Палермо

Французская теннисистка Фиона Ферро и Анетт Контавейт из Эстонии стали финалистками турнира категории International в Палермо (Италия). В полуфинале четвёртая ракетка турнира Контавейт нанесла поражение первой сеяной хорватке Петре Мартич со счётом 6:2, 6:4. Контавейт 4 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Ферро подала три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала два брейка.

Ферро обыграла итальянку Камилу Джорджи — 2:6, 6:2, 7:5. Ферро один раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Джорджи подала 3 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Турнир в Палермо — первый после возобновления сезона в WTA-туре. С марта сезон из-за пандемии коронавируса был приостановлен.