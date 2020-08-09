Мария Шарапова провела тренировку по боксу, поработав на лапах. Видео

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Шарапова показала, как провела тренировку по боксу, поработав на лапах.
«Мой первый Reel в жизни (видео, снятое с помощью сервиса Reels. — Прим. «Чемпионата»). Определённо не последний, так как мне нужно гораздо больше практики», — написала Шарапова.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
Смотрите видеоподборку 5 самых зажигательных тренировок по боксу Марии Шараповой на «Чемпионате».
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