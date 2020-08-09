Фиона Ферро стала первой обладательницей титула после пятимесячного карантина
Француженка Фиона Ферро стала победительницей турнира категории International в Палермо (Италия). В финальном матче Ферро нанесла поражение четвёртой сеяной Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Ферро трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Контавейт подала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала два брейка.
Ферро сравняла счёт в личном противостоянии с Контавейт в официальных матчах – 1-1. Предыдущий раз теннисистки встречались в 2016 году.
Турнир в Палермо стал первым после пятимесячного карантина из-за пандемии коронавируса. Тур был приостановлен в середине марта. Ферро стала первой обладательницей титула после карантина.
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