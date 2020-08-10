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Светлана Кузнецова снялась с «Мастерса» в Цинциннати и US Open

Светлана Кузнецова снялась с «Мастерса» в Цинциннати и US Open
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия в Cincinatti Masters и Открытом чемпионате США по теннису, сообщает пресс-служба россиянки.

«В связи с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса, а также отсутствием возможности организовать необходимые перелёты для сбора моей команды я приняла решение отказаться от участия в Cincinnati и US Open. Мне очень жаль, так как я сильно ждала этих турниров, но пандемия изменила все планы. Надеюсь, что к следующим соревнованиям ситуация в мире станет стабильнее», — сказала спортсменка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кузнецовой.

Кузнецова за свою карьеру выиграла 18 турниров WTA. Она становилась победительницей US Open в 2004 году и «Ролан Гаррос» в 2009-м.

Кузнецова стала одной из многочисленных теннисисток, отказавшихся от поездки в США. Ранее аналогичное решение приняла первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

Кузнецова: не понимаю, как будет проходить US Open
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