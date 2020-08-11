Арина Соболенко победила на старте турнира в Лексингтоне, несмотря на 11 двойных ошибок

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Лексингтоне (штат Кентукки, США) под вторым номером, в матче стартового раунда одолела хозяйку кортов Мэдисон Бренгл со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут.

Арина 8 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 202 250 Соболенко поспорит с одной из представительниц США — либо с Кори Гауфф, либо с Кэролайн Доулхайд (Q). Турнир в Лексингтоне завершится 16 августа.

Ранее в первом круге поражение потерпела россиянка Вера Звонарёва (WC).