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Арина Соболенко победила на старте турнира в Лексингтоне, несмотря на 11 двойных ошибок

Арина Соболенко победила на старте турнира в Лексингтоне, несмотря на 11 двойных ошибок
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Лексингтоне (штат Кентукки, США) под вторым номером, в матче стартового раунда одолела хозяйку кортов Мэдисон Бренгл со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут.

Арина 8 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 202 250 Соболенко поспорит с одной из представительниц США — либо с Кори Гауфф, либо с Кэролайн Доулхайд (Q). Турнир в Лексингтоне завершится 16 августа.

Ранее в первом круге поражение потерпела россиянка Вера Звонарёва (WC).

Лексингтон. 1-й круг
11 августа 2020, вторник. 00:50 МСК
Мэдисон Бренгл
80
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 2
6 		6 5 6
         
Арина Соболенко
11
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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