Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александрова проиграла украинке Цуренко в Праге. На турнире не осталось россиянок

Александрова проиграла украинке Цуренко в Праге. На турнире не осталось россиянок
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Праге (Чехия) под пятым номером, не сумела выйти во второй круг. В стартовом раунде она проиграла представительнице Украине Лесе Цуренко, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Александрова ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы ни одной двойной ошибки и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 202 250 Цуренко поспорит с победительницей матча Ана Богдан (Румыния) — Сторм Сэндерс (Австралия, LL).

Ранее в первом круге поражения потерпели россиянки Вероника Кудерметова, Варвара Грачёва и Анастасия Павлюченкова.

Прага. 1-й круг
11 августа 2020, вторник. 14:50 МСК
Екатерина Александрова
27
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Леся Цуренко
139
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020