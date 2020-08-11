Александрова проиграла украинке Цуренко в Праге. На турнире не осталось россиянок

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Праге (Чехия) под пятым номером, не сумела выйти во второй круг. В стартовом раунде она проиграла представительнице Украине Лесе Цуренко, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Александрова ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы ни одной двойной ошибки и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 202 250 Цуренко поспорит с победительницей матча Ана Богдан (Румыния) — Сторм Сэндерс (Австралия, LL).

Ранее в первом круге поражения потерпели россиянки Вероника Кудерметова, Варвара Грачёва и Анастасия Павлюченкова.