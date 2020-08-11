Аманда Анисимова снялась с турнира в Лексингтоне

Американская теннисистка Аманда Анисимова не сыграет на турнире WTA в Лексингтоне (США). Анисимова должна была провести первый матч за пять месяцев, но из-за болей в плече отказалась от участия, её заменит соотечественница Франческа ди Лоренцо. Она сыграет с другой американкой Катрин Беллис.
В основной сетке турнира WTA сыграли три россиянки. Вера Звонарёва уже уступила в матче первого круга американке Джессике Пегуле (1:6, 7:5, 4:6). Анна Блинкова сыграет с американкой Кристи Ан, а Анна Калинская встретится со швейцаркой Хиль Белен Тайхман.
Соревнования в WTA-туре были остановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (Италия).
Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.
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