Аманда Анисимова снялась с турнира в Лексингтоне

Американская теннисистка Аманда Анисимова не сыграет на турнире WTA в Лексингтоне (США). Анисимова должна была провести первый матч за пять месяцев, но из-за болей в плече отказалась от участия, её заменит соотечественница Франческа ди Лоренцо. Она сыграет с другой американкой Катрин Беллис.

В основной сетке турнира WTA сыграли три россиянки. Вера Звонарёва уже уступила в матче первого круга американке Джессике Пегуле (1:6, 7:5, 4:6). Анна Блинкова сыграет с американкой Кристи Ан, а Анна Калинская встретится со швейцаркой Хиль Белен Тайхман.

Соревнования в WTA-туре были остановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (Италия).

Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.