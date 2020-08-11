Серена Уильямс выиграла первый матч после рестарта сезона на турнире в Лексингтоне

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Лексингтоне (США). Бывшая первая ракетка мира на старте турнира в трёх сетах победила соотечественницу, Бернарду Пера — 4:6, 6:4, 6:1.

Девятка ракетка мира Уильямс сделала семь эйсов и допустила шесть двойных ошибок. Её соперница, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

В следующем круге турнира Серена Уильямс может сыграть с сестрой, Винус. Соперницей Серены станет победитель матча Винус Уильямс (США) — Виктория Азаренко (Беларусь).

Соревнования в WTA-туре были остановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (Италия). Для Серены этот матч стал первым после рестарта.

Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.