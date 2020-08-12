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Рублёв — о работе с Висенте: у меня никогда не было такого тренера, как он

Рублёв — о работе с Висенте: у меня никогда не было такого тренера, как он
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как относится к работе с тренером Фернандо Висенте.

«Я близок с каждым из членов своей команды, особенно с Фернандо. С ним всё просто великолепно, у меня никогда не было такого тренера, как он. Мы работаем друг с другом уже почти четыре года, и я чувствую, что могу проводить с ним каждый день», — цитирует россиянина 4Slam Tennis на своей странице в «Твиттере».

В настоящее время Рублёв является 14-й ракеткой мира. В 2020 году уроженец Москвы провёл 18 матчей, в которых одержал 15 побед. В его активе два завоёванных трофея — в Аделаиде и Дохе. Ранее Андрей заявил о намерении выступить на Открытом чемпионате США, который пройдёт с 31 августа по 13 сентября.

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