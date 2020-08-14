Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Звонарёва и Блинкова вышли в полуфинал турнира в Лексингтоне в парном разряде

Звонарёва и Блинкова вышли в полуфинал турнира в Лексингтоне в парном разряде
Теннис / WTA 0

Российские теннисистки Вера Звонарёва и Анна Блинкова одержали победу в парном разряде в 1/4 финала турнира в Лексингтоне (США). В четвертьфинале турнира Звонарёва и Блинкова сыграли с Магдой Линетт из Польши и Джессикой Пегулой, представляющей США.

Длительность матча составила 1 час и 51 минуту, за которые российский дуэт обыграл своих оппоненток со счётом 7:6, 4:6, 11:9. Россиянки сделал 1 эйс, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 10 брейк-пойнта.
За выход в финал турнира Звонарева и Блинкова поспорят с американкой Хэйли Картер и бразильянкой Луизой Стефани.

Напомним, на стадии 1-8 финала турнира россиянки обыграли американку Бернарду Перу и Арину Родионову, представляющую Австралию.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020