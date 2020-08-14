Звонарёва и Блинкова вышли в полуфинал турнира в Лексингтоне в парном разряде
Российские теннисистки Вера Звонарёва и Анна Блинкова одержали победу в парном разряде в 1/4 финала турнира в Лексингтоне (США). В четвертьфинале турнира Звонарёва и Блинкова сыграли с Магдой Линетт из Польши и Джессикой Пегулой, представляющей США.
Длительность матча составила 1 час и 51 минуту, за которые российский дуэт обыграл своих оппоненток со счётом 7:6, 4:6, 11:9. Россиянки сделал 1 эйс, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 10 брейк-пойнта.
За выход в финал турнира Звонарева и Блинкова поспорят с американкой Хэйли Картер и бразильянкой Луизой Стефани.
Напомним, на стадии 1-8 финала турнира россиянки обыграли американку Бернарду Перу и Арину Родионову, представляющую Австралию.
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