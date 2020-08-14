Россиянин Сафиуллин может сыграть с Вавринкой во втором круге челленджера в Праге

Состоялась жеребьёвка турнира категории «Челленджер» в Праге (Чехия), на основе которой сформирована сетка соревнований.
Первой ракеткой турнира стал швейцарец Стэн Вавринка, который пропустит Открытый чемпионат США и другие соревнования в Северной Америке. Первый круг Prague Open он пропустит, зато уже во втором раунде может сыграть с россиянином Романом Сафиуллиным, который на старте соревнований поспорит за победу с чехом Лукашем Росолом.
Ещё один россиянин, Андрей Кузнецов, стартует на турнире матчем с Тайлоном Грикспором из Нидерландов. Стоит отметить, что 29-летний Кузнецов не выступал на профессиональном уровне более двух с половиной лет.
На турнире Prague Open выступят также Аслан Карацев, Евгений Карловский и Алексей Ватутин. В матчах первого круга они сыграют с Робином Хаасе (Нидерланды), Элиасом Имером (Швеция) и Матсом Мораингом (Германия) соответственно.
Соревнования в Чехии будут проходить с 15 по 22 августа.
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