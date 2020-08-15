Звонарёва и Блинкова не сумели выйти в финал турнира в Лексингтоне в парном разряде
Российские теннисистки Вера Звонарёва и Анна Блинкова проиграли матч 1/4 финала парной сетки турнира в Лексингтоне (США). В полуфинале соревнований они уступили американке Хэйли Картер и бразильянке Луизе Стефани — 5:7, 1:6.
Длительность матча составила 1 час 6 минут. Стефани и Картер, будучи четвёртыми сеяными, выполнили 1 эйс, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12. Российские теннисистки не отметились подачами навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейка из трёх.
Напомним, на стадии 1/4 финала турнира Звонарёва и Блинкова обыграли Магду Линетт из Польши и Джессику Пегулу, представляющую США.
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