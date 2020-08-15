Мертенс обыграла Кр. Плишкову и может встретиться с Халеп в финале турнира в Праге

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс пробилась в финал соревнований категории International в Праге (Чехия). Третья сеяная обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову — 7:5, 7:6 (7:4).



Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Мертенс семь раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и один брейк.



За главный трофей соревнований с призовым фондом $ 202 250 Мертенс поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Симона Халеп (Румыния).



Действующей чемпионкой турнира в Праге является представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая отказалась от защиты титула и выступает на этой неделе в Лексингтоне (США).