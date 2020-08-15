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Мертенс обыграла Кр. Плишкову и может встретиться с Халеп в финале турнира в Праге

Мертенс обыграла Кр. Плишкову и может встретиться с Халеп в финале турнира в Праге
Теннис / WTA 0

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс пробилась в финал соревнований категории International в Праге (Чехия). Третья сеяная обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову — 7:5, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Мертенс семь раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и один брейк.

За главный трофей соревнований с призовым фондом $ 202 250 Мертенс поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Симона Халеп (Румыния).

Действующей чемпионкой турнира в Праге является представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая отказалась от защиты титула и выступает на этой неделе в Лексингтоне (США).

Прага. 1/2 финала
15 августа 2020, суббота. 14:00 МСК
Элисе Мертенс
23
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 4  
         
Кристина Плишкова
69
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
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