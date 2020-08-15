Халеп победила Бегу и вышла в финал турнира в Праге
Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп пробилась в финал турнира в Праге (Чехия). В полуфинале представительница Румынии победила соотечественницу Ирину Бегу. Матч закончился со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Халеп сделала четыре эйса и допустила восемь двойных ошибок. Её соперница, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, но допустила две двойные ошибки.
Теперь в финале турнира в Праге Халеп сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, которая ранее победила чешку Кристину Плишкову (7:5, 7:6 (7:4).
Действующей чемпионкой турнира в Праге является представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая отказалась от защиты титула и выступает на этой неделе в Лексингтоне (США).
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