Халеп победила Бегу и вышла в финал турнира в Праге

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп пробилась в финал турнира в Праге (Чехия). В полуфинале представительница Румынии победила соотечественницу Ирину Бегу. Матч закончился со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Халеп сделала четыре эйса и допустила восемь двойных ошибок. Её соперница, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, но допустила две двойные ошибки.

Теперь в финале турнира в Праге Халеп сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, которая ранее победила чешку Кристину Плишкову (7:5, 7:6 (7:4).

Действующей чемпионкой турнира в Праге является представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая отказалась от защиты титула и выступает на этой неделе в Лексингтоне (США).