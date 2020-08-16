Андреас Сеппи рассказал, как без причины снялся с матча

Итальянский теннисист Андреас Сеппи рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в начале прошлого десятилетия.



«Был один случай, когда в 2010 году я просто взял и снялся с матча. Без причины. Выиграл первый сет, проиграл второй на тай-брейке, уступал в третьем и снялся. Знаете, я всегда был тем игроком, который играет до конца, но тогда просто сдался — это было странно для меня.



Ещё во время перехода я подошёл к тренеру со словами: «Если я проиграю следующий гейм, с меня хватит“. Так и произошло. Сказал судье, что болит нога.



Удивился, когда тренер пришёл ко мне в раздевалку и не был зол. Он сказал, что понимает ситуацию. На тот момент я провёл в туре уже семь лет и постоянно соревновался, соревновался и соревновался. Тогда я просто достиг точки, когда просто не мог продолжать — мне нужен был отдых.



В тот период я много проигрывал, а когда много проигрываешь, приходится много играть — нужны рейтинговые очки. Много играть означает много летать, а перелёты истощают. Теперь я понимаю, что выступать в стольких турнирах без пауз было ошибкой. Но ошибки для того и существуют, чтобы учиться на них.



Я сделал месячную паузу и начал всё с чистого листа. Это сразу же дало результат — на двух турнирах я вышел в полуфиналы и пошло-поехало», — цитирует Сеппи Behid the Raquet.

В настоящее время 36-летний Сеппи является 88-й ракеткой мира. Начиная с 2004 года он ни разу не завершал сезон за пределами топ-100 рейтинга АТР.