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Энди Маррей объяснил, почему хотел бы стать тренером Роджера Федерера

Энди Маррей объяснил, почему хотел бы стать тренером Роджера Федерера
Теннис / US Open 2020 0

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей в ходе общения с болельщиками в своём «инстаграме» ответил на вопрос, кого из теннисистов он хотел бы тренировать.

«Роджера Федерера, потому что я сам бы многому научился и мне было бы интересно поговорить о теннисе с ним, увидеть его тренировки. Он бы много выигрывал», — сказал Маррей.

Энди также назвал игроков, за которыми ему нравится следить.

«Я всегда обожал следить за Рафаэлем Надалем. Потрясающая энергия, невероятное отношение к делу, великолепный игрок. Также назову Гаэля Монфиса. То, что он может делать, всегда вызывает у меня улыбку. Интересно также следить за Ником Кирьосом, когда он сосредоточен», — отметил Энди.

На вопрос о величайшем игроке всех времён британец ответил одним словом: «Серена».

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