Энди Маррей вылетел в Нью-Йорк, забыв дома зарядку для ноутбука
Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей вместе с братом Джейми вылетели в Нью-Йорк для участия в местном «Мастерсе» и Открытом чемпионате США. Джейми на видео в своём «инстаграме» сообщил, что на борту самолёта сразу же протёр все поверхности влажными салфетками.
Энди, стоявший за спиной у брата, сказал, что забыл взять с собой наушники и зарядку от ноутбука.
«Наверное, так и должно быть, если просыпаешься в 5 утра и начинаешь собирать вещи», — прокомментировал слова брата Джейми.
Видео Джейми Маррей подписал следующим образом: «Думаю, единственное, что он не забыл, — это маска».
Энди в свою очередь подшутил над антибактериальными перчатками брата, сказав, что этими варежками тот намерен играть в снежки.
Алексей Попырин снялся с US Open, Энди Маррей попал в основную сетку
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