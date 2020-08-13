Энди Маррей вылетел в Нью-Йорк, забыв дома зарядку для ноутбука

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей вместе с братом Джейми вылетели в Нью-Йорк для участия в местном «Мастерсе» и Открытом чемпионате США. Джейми на видео в своём «инстаграме» сообщил, что на борту самолёта сразу же протёр все поверхности влажными салфетками.

Энди, стоявший за спиной у брата, сказал, что забыл взять с собой наушники и зарядку от ноутбука.

«Наверное, так и должно быть, если просыпаешься в 5 утра и начинаешь собирать вещи», — прокомментировал слова брата Джейми.

Видео Джейми Маррей подписал следующим образом: «Думаю, единственное, что он не забыл, — это маска».

Энди в свою очередь подшутил над антибактериальными перчатками брата, сказав, что этими варежками тот намерен играть в снежки.