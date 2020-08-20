Касаткина и Самсонова вышли в финал квалификации Цинциннати, Грачёва проиграла

На соревнованиях категории Premier в Цинциннати (США) стартовал квалификационный турнир, состоящий из двух раундов. Во второй и финальный круг уже пробились две представительницы России — Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.



Касаткина в трёх партиях обыграла представительницу Украины Катерину Бондаренко — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0. Её следующей соперницей станет американка Кристина МакХэйл.



Самсонова одержала уверенную победу над американкой Лорен Дэвис — 6:4, 6:1. Её следующей соперницей станет теннисистка из США Джессика Пегула.



Представительница России Варвара Грачёва зачехлила ракетку по итогам первого круга квалификации. В двух сетах она уступила именно Джессике Пегуле — 5:7, 6:7 (8:10).



В квалификационном турнире также сыграют Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян, Анна Калинская, Вера Звонарёва и Виталия Дьяченко.



Напомним, розыгрыш соревнований, которые обычно проводятся в Цинциннати, в этом году пройдёт в Нью-Йорке.