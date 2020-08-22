Мугуруса прервала тренировку, чтобы увидеть, как Вавринка выиграл финал в Праге

Бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прервала тренировку, чтобы посмотреть финал турнира серии «Челленджер» в Праге (Чехия), где встречались швейцарец Стэн Вавринка и россиянин Аслан Карацев. Мугуруса болела за трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», который и одержал победу со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Фото: «Инстаграм» Гарбинье Мугурусы
В июле стало известно, что роман Вавринки и Мугурусы длится уже несколько недель. В середине июня Гарбинье и Стэн провели ряд совместных тренировок в Женеве, а затем стали встречаться. В частности, болельщики заметили, что испанка опубликовала фото у бассейна, принадлежащего Вавринке.
В настоящее время Гарбинье восстанавливается после травмы, тренируется в Швейцарии и пока не решила, поедет ли на US Open. На перенесённом из-за пандемии коронавируса турнире в Цинциннати Мугуруса не выступит.
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