Россиянин Карацев не сумел выиграть «Челленджер» в Праге, уступив в финале Вавринке

Трёхкратный победитель соревнований «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка, посеянный на турнире серии «Челленджер» в Праге (Чехия) под первым номером, стал победителем соревнований. В финале Вавринка со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграл россиянина Аслана Карацева, занимающего 253-ю строчку в рейтинге ATP.

Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. Вавринка десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Карацев подал два эйса, 8 раз ошибся на подаче и не сумел воспользоваться единственной возможностью взять подачу соперника.

Напомним, в полуфинале Карацев обыграл представителя Франции Пьер-Юга Эрбера, посеянного под третьим номером, со счётом 7:5, 7:6 (9:7).



В турнире принимали участие россияне Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин, Евгений Карловский и Андрей Кузнецов, но они выбыли из борьбы на более ранних стадиях.