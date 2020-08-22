Россиянин Карацев не сумел выиграть «Челленджер» в Праге, уступив в финале Вавринке

Трёхкратный победитель соревнований «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка, посеянный на турнире серии «Челленджер» в Праге (Чехия) под первым номером, стал победителем соревнований. В финале Вавринка со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграл россиянина Аслана Карацева, занимающего 253-ю строчку в рейтинге ATP.
Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. Вавринка десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Карацев подал два эйса, 8 раз ошибся на подаче и не сумел воспользоваться единственной возможностью взять подачу соперника.
Напомним, в полуфинале Карацев обыграл представителя Франции Пьер-Юга Эрбера, посеянного под третьим номером, со счётом 7:5, 7:6 (9:7).
В турнире принимали участие россияне Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин, Евгений Карловский и Андрей Кузнецов, но они выбыли из борьбы на более ранних стадиях.
- 22 августа 2020
-
15:41
-
13:52
-
11:39
-
10:20
-
05:49
-
00:57
-
00:15
- 21 августа 2020
-
23:18
-
22:49
-
22:14
-
20:33
-
19:37
-
17:08
-
16:12
-
14:43
-
14:22
-
13:54
-
13:35
-
13:27
-
12:22
-
11:32
-
10:36
-
09:45
-
08:57
-
08:45
-
08:35
-
05:47
-
03:25
-
03:04
-
02:38
-
01:00
- 20 августа 2020
-
21:44
-
21:01
-
19:39
-
18:52