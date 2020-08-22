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Россиянин Карацев не сумел выиграть «Челленджер» в Праге, уступив в финале Вавринке

Россиянин Карацев не сумел выиграть «Челленджер» в Праге, уступив в финале Вавринке
Теннис / ATP 0

Трёхкратный победитель соревнований «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка, посеянный на турнире серии «Челленджер» в Праге (Чехия) под первым номером, стал победителем соревнований. В финале Вавринка со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграл россиянина Аслана Карацева, занимающего 253-ю строчку в рейтинге ATP.

Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. Вавринка десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Карацев подал два эйса, 8 раз ошибся на подаче и не сумел воспользоваться единственной возможностью взять подачу соперника.

Напомним, в полуфинале Карацев обыграл представителя Франции Пьер-Юга Эрбера, посеянного под третьим номером, со счётом 7:5, 7:6 (9:7).

В турнире принимали участие россияне Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин, Евгений Карловский и Андрей Кузнецов, но они выбыли из борьбы на более ранних стадиях.

Прага-чел.. Финал
22 августа 2020, суббота. 12:10 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		4  
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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