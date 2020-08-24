Чемпионка Australian Open Кенин выбыла из турнира в Цинциннати
На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Цинциннати (Огайо, США) состоялся матч второго круга турнира серии «Мастерс» в женском одиночном разряде между американкой Софьей Кенин и француженкой Ализе Корне.
Встреча завершилась победой Корне в двух сетах — 6:1;7:6. Корне 5 раз подала навылет, выиграла 63% первых подач и 45% вторых, а также выиграла 78 очков и сделала 5 эйсов. Уроженка Москвы Кенин выиграла 53% первых подач, выиграла 60 очков. В 1/8 финала турнира Корне сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Каролин Гарсия (Франция).
Софья Кенин — действующая победительница Открытого чемпионата Австралии и участница четвёртого раунда Открытого чемпионата Франции 2019 года.
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