Александрова не сумела выйти в третий круг турнира в Цинциннати, уступив Макхэйл

Первая ракетка России Екатерина Александрова не сумела выйти в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. В матче второго круга Александрова потерпела поражение от американки Кристины Макхэйл, начавшей соревнования с квалификации. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в пользу соперницы российской теннисистки. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Александрова 10 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. Макхэйл подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Макхэйл сыграет с победительницей матча между седьмой сеяной американкой Мэдисон Кис и Онс Жабер из Туниса.