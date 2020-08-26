Азаренко победила Корне на «Мастерсе» и впервые с мая 2019 года сыграет в 1/4 финала
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Белоруска в матче третьего круга уверенно обыграла француженку Ализе Корне. Матч закончился со счётом 6:4, 7:5.
Азаренко выполнила лишь один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница дважды подала навылет и допустила три двойные ошибки. Француженка реализовала лишь три брейк-пойнта из 11.
Азаренко впервые с мая 2019 года сыграет в четвертьфинале турнира WTA. Тогда она пробилась в четвертьфинал турнира в Риме.
Соперницей Азаренко будет победитель матча Онс Жабер (Тунис) — Кристина Макхэйл (США).
Призовой фонд турнира превышает $ 2,2 млн.
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