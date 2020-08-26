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Азаренко победила Корне на «Мастерсе» и впервые с мая 2019 года сыграет в 1/4 финала

Азаренко победила Корне на «Мастерсе» и впервые с мая 2019 года сыграет в 1/4 финала
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Белоруска в матче третьего круга уверенно обыграла француженку Ализе Корне. Матч закончился со счётом 6:4, 7:5.

Азаренко выполнила лишь один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница дважды подала навылет и допустила три двойные ошибки. Француженка реализовала лишь три брейк-пойнта из 11.

Азаренко впервые с мая 2019 года сыграет в четвертьфинале турнира WTA. Тогда она пробилась в четвертьфинал турнира в Риме.

Соперницей Азаренко будет победитель матча Онс Жабер (Тунис) — Кристина Макхэйл (США).

Призовой фонд турнира превышает $ 2,2 млн.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 3-й круг
25 августа 2020, вторник. 21:40 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
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