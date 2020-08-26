Циципас — о росте своих соперников на «Мастерсе» в Нью-Йорке: войду ли я в книгу рекордов?

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пошутил по поводу соперников, которые ему достались на «Мастерсе» в Нью-Йорке (США). Он поочерёдно победил южноафриканца Кевина Андерсона и американца Джона Иснера. Следующим соперником Стефаноса будет ещё один представитель США Райлли Опелка. Рост Андерсона составляет 203 см, Иснера — 208 см, Опелки — 211 см.

«Вопрос остаётся прежним: войду ли я в книгу рекордов, как теннисист, сыгравший подряд с самыми высокими игроками тура? Нужно проверить. Не думаю, что такое случалось раньше», — приводит слова Циципаса журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».

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