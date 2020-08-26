Циципас — о росте своих соперников на «Мастерсе» в Нью-Йорке: войду ли я в книгу рекордов?
Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пошутил по поводу соперников, которые ему достались на «Мастерсе» в Нью-Йорке (США). Он поочерёдно победил южноафриканца Кевина Андерсона и американца Джона Иснера. Следующим соперником Стефаноса будет ещё один представитель США Райлли Опелка. Рост Андерсона составляет 203 см, Иснера — 208 см, Опелки — 211 см.
«Вопрос остаётся прежним: войду ли я в книгу рекордов, как теннисист, сыгравший подряд с самыми высокими игроками тура? Нужно проверить. Не думаю, что такое случалось раньше», — приводит слова Циципаса журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».
Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем
- 26 августа 2020
-
16:47
-
16:20
-
15:46
-
15:31
-
15:03
-
14:30
-
13:19
-
12:36
-
12:11
-
11:20
-
10:53
-
10:08
-
09:49
-
09:05
-
08:37
-
08:29
-
06:31
-
04:52
-
00:25
-
00:07
- 25 августа 2020
-
23:08
-
22:14
-
21:37
-
21:15
-
19:53
-
19:32
-
18:42
-
16:22
-
16:08
-
14:14
-
13:49
-
12:57
-
12:02
-
11:38
-
11:04
Партнерский контент