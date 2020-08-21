Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем

В сезоне-2019 на «Мастерсе» в Цинциннати триумфально победил Даниил Медведев. В этом году россиянину предстоит защита титула, однако играть он будет уже в Нью-Йорке, поскольку турнир переехал из-за коронавируса поближе к предстоящему US Open. По результатам жеребьёвки были сформированы сетки в женском и мужском разрядах, состоящие из 56 участников.

Сразу три российских теннисиста получили довольно высокие номера посева: Медведев – 3-й, Андрей Рублёв – 10-й, Карен Хачанов – 11-й. Медведев как высоко сеяный пропустят первый круг и начнет борьбу со второго матчем с одним из победителей квалификации. Рублёв в первом круге встретится с британцем Даниэлем Эвансом, а Хачанов – с Александром Бубликом, представляющим Казахстан. Любопытно, что в случае успешного выступления Даниил Медведев в полуфинале может сыграть с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, а в четвертьфинале – с Хачановым. Наставник Медведева — француз Жиль Сервара считает, что его подопечному сейчас очень нужна соревновательная практика: «После возобновления сезона Даниилу необходимо сыграть как можно больше матчей. Чем чаще он будет побеждать, тем прочнее у него будет основа для следующего сезона. Понятно, что только после нескольких матчей будет ясно, как справляться с этой непростой ситуацией, в которой мы все оказались. Вероятно, более опытные спортсмены получат преимущество».

Да, ситуация в теннисе в этом сезоне непростая. Напомним, что из-за пандемии коронавируса календарь соревнований существенно изменился: турниры идут один за другим на разных покрытиях и континентах. Американская серия сократилась до минимума. Сейчас игроки приехали в Нью-Йорк, чтобы сыграть два турнира – «Мастерс» Цинциннати/Нью-Йорк и US Open. После этого теннисистам предстоит перелёт в Европу на грунтовую серию. Поэтому перед игроками стоит задача не только набрать рейтинговые очки и заработать призовые, но, прежде всего, сохранить здоровье. Тут речь идёт не столько о травматизме, сколько о заражении коронавирусом. В целях безопасности организаторы двух турниров в Нью-Йорке создали закрытый «пузырь», в котором теннисисты будут находиться в течение нескольких недель.

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Как теннисисты выдержат длительную изоляцию от внешнего мира – большой вопрос. Не все игроки согласились жить в отелях турнира. Например, первая ракетка мира Новак Джокович на время американских соревнований решил остановиться со своей командой в частном доме: «Я видел отель, в котором остановились большинство игроков. Не хочу показаться высокомерным, но меня бы это не устроило. Теннисисты не могут нормально открыть окно и живут в маленьких комнатах. У меня же здесь вокруг дома много растительности, деревья, очень спокойное место. Есть пространство для прогулок». По результатам жеребьёвки Джокович во втором круге встретиться либо с американцем Томми Полом, получившим уайлд-кард, либо с квалифаером.

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Джокович в отсутствие Роджера Федерера и Рафаэля Надаля считается главным фаворитом и «Мастерса», и US Open. Однако стоит напомнить, что во время серии показательных соревнований Adria Tour сразу несколько теннисистов заразились коронавирусом. Среди них был и Новак Джокович. Теннисист утверждает, что сделал полное обследование перед поездкой в Нью-Йорк, но как будет чувствовать себя теннисист под большими нагрузками, пока неясно. «Перед тем как отправиться в Нью-Йорк, я сделал компьютерную томографию — всё было в порядке. Также я сдал анализы крови, мочи, стула — всё, что мог. Я занимаюсь профилактикой, даже больше, чем когда-либо. Ведь мы точно не знаем, с чем имеем дело», — сказал Джокович в интервью перед турниром.

«Полноценным этот US Open не будет». Впервые с 1999 года не сыграют Федерер и Надаль Шамиль Тарпищев – о возможной отмене US Open, об отборе на Олимпиаду и о попытках теннисистов прорваться на турниры через закрытые границы.

Ещё одним фаворитом двух американских турниров называют австрийца Доминика Тима (2). Он тоже пропускает первый круг на «Мастерсе», а во втором встретится с победителем матча Филип Краинович (Сербия) – квалифаер. В третьем круге Тим может сыграть с болгарином Григором Димитровым (14), а в четвертьфинале его соперниками могут стать немец с русскими корнями Александр Зверев (5) и Рублёв. Бывший тренер Марии Шараповой итальянец Риккардо Пьятти делает ставку на Джоковича и Тима: «По моему мнению, Джокович и Тим – главные кандидаты на победу на Открытом чемпионате США. Эти же игроки вышли в финал Australian Open в нынешнем сезоне. Мне кажется, что они используют «Мастерс» как генеральную репетицию перед US Open. Тим заметно прибавил в период пандемии, он много тренировался, сыграл много показательных турниров и сейчас находится в отличной форме. Поэтому я считаю, что их выход в финал US Open наиболее вероятен».

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Что касается женской сетки «Мастерса», то тут важно отметить, что более 20 теннисисток из первой сотни рейтинга WTA не решились лететь в США. Причём из топ-10 не хватает сразу шести спортсменок. Несмотря на то, что первый номер посева в этой ситуации достался Каролине Плишковой, тем не менее все глаза наблюдателей устремлены на американку Серену Уильямс (3). Турнир в Лексингтоне у неё не задался – Серена проиграла уже в третьем матче, поэтому на «Мастерсе» она постарается пройти по сетке как можно дальше, чтобы набраться игровой практики перед US Open. Начинает борьбу на «Мастерсе» Уильямс со второго круга, где сыграет либо с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, либо с квалифаером. В основную сетку пока попали две россиянки: Вероника Кудерметова в первом раунде встретится с австралийкой Айлой Томлянович, а Екатерина Александрова – с Еленой Рыбакиной (9), представляющей Казахстан.