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Стаховский — о профсоюзе игроков: странно, что о нём знает только «особая группа» людей

Стаховский — о профсоюзе игроков: странно, что о нём знает только «особая группа» людей
Теннис / ATP 0

Украинский теннисист, бывший член Совета игроков АТР Сергей Стаховский прокомментировал создание Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом Ассоциации профессиональных игроков в теннис (Профсоюз игроков).

«Мне не терпится услышать, что предложит новая структура… Довольно странно, что только „особая группа“ людей знает о её создании», — написал Сергей на своей странице в «Твиттере».

О создании профсоюза стало известно вчера, 28 августа. Её сопрезидентами стали серб Новак Джокович и канадец Вашек Поспишил, которые вместе с Джоном Иснером из США, в этот же день покинули Совет игроков АТР. Первая ракетка мира Джокович являлся главой Совета.

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