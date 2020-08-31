Анна Чакветадзе: Серена Уильямс уже не нагоняет ужас на молодых теннисисток

Экс пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе оценила шансы американки Серены Уильямс выиграть 24-й титул «Большого шлема» на Открытом чемпионате США.
«Судя по Цинциннати, Серена действительно не в лучшей форме. Но её никогда не стоит списывать со счетов, она умеет удивлять. Помню, как она в трёх сетах проиграла Шафаржовой, а спустя несколько дней приехала на Australian Open и, пройдя через сложные матчи, выиграла титул. Она шутит, что на 23 «Шлемах» застряла в одиночестве, намекая, что всё равно лучшая. Между тем Уильямс вообще не любит играть в Нью-Йорке, её там преследуют вечные скандалы. Разумеется, к ней приковано особое внимание на турнирах в США, но Серена не всегда с этим справляется. И сейчас будет нервничать. После рождения дочери Серена играет в посредственный теннис, не так уверена в своей игре, и это видно на корте. Она уже не нагоняет ужас на молодых теннисисток, они понимают, что с ней можно не только бороться, но и обыгрывать. Вот и Саккари не испугалась… А сейчас Вика Азаренко, например, набрала неплохой ход и наверняка сможет составить ей конкуренцию. Или Наоми Осака. Думаю, далеко не факт, что в женской сетке US Open уже определен победитель», — приводит слова Чакветадзе «МК».
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