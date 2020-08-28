Долгожданный и непредсказуемый. 10 причин следить за US Open-2020

Открытый чемпионат США по теннису-2020 должен был, как обычно, стать четвёртым в сезоне по счёту турниром «Большого шлема». Однако из-за пандемии коронавируса «Ролан Гаррос» перенесли на осень, а Уимблдон и вовсе отменили. В итоге US Open оказался на втором месте в теннисном календаре среди мэйджоров. Семь долгих месяцев прошло между Открытым чемпионатом Австралии и «шлемом» в Нью-Йорке. И вот наконец 31 августа стартует этот долгожданный турнир «Большого шлема». Организаторы сделали всё возможное, чтобы турнир состоялся – пошли на всевозможные компромиссы с игроками, предприняли беспрецедентные меры безопасности, включая обустройство так называемого закрытого «пузыря», даже отказались от целого ряда соревнований (квалификация, микст, легенды, юниоры) и от присутствия зрителей на территории теннисного комплекса. Стоило ли это всё таких усилий – узнаем через две с небольшим недели.

Манхэттен внутри стадиона. Как выглядит пузырь безопасности US Open глазами теннисистов Игрокам нельзя покидать «пузырь» в течение нескольких недель. Да и зачем, если там и так есть все условия для тренировок и отдыха.

US Open может похвастать богатой историей. Впервые турнир был разыгран в 1881 году (на 4 года позже, чем Уимблдон), зато в отличие от остальных трёх турниров «Большого шлема» чемпионат США никогда не делал перерыв, даже на один год. Таким образом, нынешний розыгрыш будет 140-м по счёту (а Уимблдон разыгрывался «всего» 133 раза из-за перерывов на две Мировые войны и пандемию коронавируса). До конца 1970-х Открытый чемпионат США проводился в разных местах, пока в 1978 окончательно не переехал в нью-йоркский парк Флэшинг-Мидоуз на корты национального теннисного центра имени Билли-Джин Кинг. Рекордсменами турнира по количеству титулов в Открытую эру (с 1968 года) среди мужчин являются Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер (по пять трофеев), а среди женщин – Крис Эверт и Серена Уильямс (по шесть). Так как Федерер пропускает нынешний розыгрыш из-за травмы и операции, то он не сможет в этом году выйти на чистое первое место, а вот у Серены как раз есть отличные шансы стать лидером по количеству титулов на US Open.

На US Open снова мода 90-х. Как выглядел в те годы вдохновитель этого стиля Андре Агасси Яркие неоновые цвета одежды Андре Агасси удивили чопорную теннисную публику 30 лет назад. Но этот стиль возвращается.

Российские теннисисты тоже успешно выступали на Открытом чемпионате США. Чемпионами в одиночном разряде становились Марат Сафин (2000), Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006). В парном разряде первенствовали Евгений Кафельников (1997), Вера Звонарёва (2006), Динара Сафина (2007) и Елена Веснина/Екатерина Макарова (2014). В миксте выигрывали также Звонарёва (2004) и Макарова (2012). В прошлом году финалистом стал Даниил Медведев, который в упорном пятисетовом противостоянии уступил Рафаэлю Надалю. А этот финал для российских телезрителей феерично комментировал Марат Сафин.

«Открыл Америку» в 20 лет. Как сейчас выглядит Марат Сафин Марат Сафин выиграл в 2000 году Открытый чемпионат США и сразу покорил сердца болельщиков по всему миру. Он и сейчас в отличной форме.

Не все представители топ-100 решились отправиться в США в такое непростое время. У женщин в сетке не хватает 24 теннисистки из сотни сильнейших, включая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти и действующую чемпионку канадку Бьянку Андрееску. Мужская сетка недосчиталась 12 игроков топ-100, в том числе прошлогоднего победителя Рафаэля Надаля из Испании. Учитывая, что в этом году не проводится квалификация, последним попавшим на турнир по рейтингу у мужчин оказался 131-й номер (египтянин Мохамед Сафват), а у женщин – 145-й (бельгийка Янина Викмайер). Отсутствие известных игроков на турнире, конечно, серьёзная нехватка, однако это должно добавить дополнительную интригу соревнованию. У молодых амбиционных спортсменов появится больше шансов продвинуться дальше по сетке. Вполне возможно, что нас удивят имена чемпионов и финалистов. В любом случае, Открытый чемпионат США-2020 будет незабываемым и непредсказуемым.

Субботним рейсом в Нью-Йорк. Джокович, Хачанов и Маррей летят на US Open А благодарить за то, что Открытый чемпионат США всё же состоится, нужно и власти Италии.

Главным фаворитом мужского турнира безусловно является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он продолжает погоню за Надалем: Новак уже выиграл в этом сезоне один турнир «Большого шлема» — на кортах Мельбурна. И если Джокович сможет победить и в Нью-Йорке, то он вплотную приблизится к Надалю по количеству побед на мэйджорах. У испанца сейчас 19 подобных титулов, а у Новака – 17. Лидером же по этому показателю является Федерер (20). Важно отметить, что на «Мастерсе» в Цинциннати, который переехал в этом году в Нью-Йорк, серб гарантировал себе первое место в рейтинг-листе ATP как минимум на четыре ближайшие недели. А удачное выступление на US Open поможет Джоковичу ещё больше уйти в отрыв от ближайших преследователей.

Гонка за лидером. Новак Джокович обойдёт Сампраса, и впереди останется только Федерер На «Мастерсе» в Нью-Йорке Джокович гарантировал себе второе место по количеству недель в статусе первой ракетки мира.

У женщин, в отсутствие Барти, Халеп, Свитолиной, Бенчич и других сильных теннисисток, одной главных претенденток на победу будет американка Серена Уильямс, которая получила 3-й номер посева. Помимо шести титулов на US Open в копилке американки есть ещё три победы на «Ролен Гаррос» и по семь завоёванных трофеев на Australian Open и Уимблдона. С 23 выигранными мэйджорами Серена занимает второе место в истории после знаменитой австралийки Маргарет Корт (24). Американка уже давно хочет её догнать, но пока эта мечта недостижима. После рождения дочери Олимпии Серена дважды доходила в Нью-Йорке до финала, но уступала в решающий момент. В этот раз Уильямс настолько серьёзно готовилась к US Open, что даже построила у себя дома корт с покрытием, как на Открытом чемпионате США.

«У меня проблемы с лёгкими». Серена опасается за жизнь, но готова сыграть 3 турнира в США Американка с трудом выбралась из личного «пузыря» и теперь возит с собой 50 масок.

Кроме Серены в этом году на турнире выступит очень много теннисисток, ставших мамами. Это Вера Звонарёва, Виктория Азаренко, Цветана Пиронкова, Татьяна Мария, Ольга Говорцова, Катерина Бондаренко и Ким Клейстерс. Последняя в этом списке – 37-летняя бельгийка – уже второй раз возвращается в тур после «декретного отпуска». Её первое возвращение после рождения дочери получилось триумфальным – она выиграла три турнира «Большого шлема», два из которых пришлись как раз на US Open (2009, 2010). Сейчас перед турниром в Нью-Йорке Клейстерс отлично выступила на коммерческом соревновании WTT (World Team Tennis), где выиграла пять из пяти одиночек, но потом, правда, получила травму, которая не позволила ей выступить на турнире Premier Цинциннати/Нью-Йорк.

«Ким, ты сумасшедшая?» Как возвращение 37-летней Клейстерс вызвало переполох в теннисе Многодетная мама Ким Клейстерс уже обыграла двух чемпионок «Большого шлема». Кто следующая?

В мужском одиночном разряде выступит пятеро россиян. Рекордный для себя на турнирах «Большого шлема» номер посева получил Даниил Медведев (3). Помимо сеяных Медведева, Андрея Рублёва (10) и Карена Хачанова (11) в основную сетку попали также Евгений Донской и Андрей Кузнецов, который вернулся в тур спустя почти три года. У женщин отказались от участия три россиянки – Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и Анастасия Потапова. Без них в одиночной сетке будет 12 представительниц России – Екатерина Александрова (21), Вероника Кудерметова (29), Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Варвара Грачёва, Виталия Дьяченко, Маргарита Гаспарян, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Наталья Вихлянцева, Вера Звонарёва (SR) и Ирина Хромачёва (SR).

«Всегда любовалась маминой медалью». Как Олимпиада-80 связала хоккей на траве и теннис Звонарёва, Агасси, Петрова, Кузнецова и другие звёзды тенниса – продолжатели олимпийских династий.

Состоявшаяся в Нью-Йорке жеребьёвка распределила по 128 участников по мужской и женской сеткам. У мужчин 3-й номер посева Медведев оказался в одной половине с австрийцем Домиником Тимом (2), а грек с русскими корнями Стефанос Циципас (4) – с Новаком Джоковичем (1). В четверти с Медведевым оказался итальянец Маттео Берреттини (6), с Тимом – испанец Баутиста-Агут (8), с Джоковичем – бельгиец Давид Гоффен (7), а с Циципасом – немец с русскими корнями Александр Зверев (5). Джокович в первом круге сыграет с боснийцем Джумхуром, Медведев – с аргентинцем Дельбонисом, Рублёв – с французом Шарди, а Хачанов – с итальянцем Синнером.

В женской сетке Серена Уильямс (3) оказалась в одной половине с чемпионкой Australian Open-2020 Софьей Кенин (2), а первый номер посева Каролина Плишкова из Чехии – с японкой Наоми Осакой. В первом круге россиянка Александрова сыграет с Ким Клейстерс, Гаспарян – с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Моникой Пуиг, Касаткина – с украинкой Мартой Костюк, немка Анжелика Кербер (17) – с австралийкой Айлой Томлянович, юная американка Кори Гауфф – с латвийкой Анастасией Севастовой (31).

US Open-2020 пройдёт с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли-Джин Кинг.