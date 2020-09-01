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Наоми Осака: в ходе матча мне стало хуже

Наоми Осака: в ходе матча мне стало хуже
Теннис / US Open 2020 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака оценила своё состояние после выхода во второй круг Открытого чемпионата США. На минувшей неделе бывшая первая ракетка мира дошла до финала турнира в Нью-Йорке, но на поединок за титул не вышла из-за травмы. В первом круге US Open Наоми в трёх сетах обыграла соотечественницу Мисаки Дои.

«В физическом плане я могла бы чувствовать себя лучше. Но не могу жаловаться, потому что выиграла матч. Состояние ноги относительно хорошее. Я немного ощущала боль. В ходе матча мне стало немного хуже. В большей части матча я с этим справлялась.

Поединок получился длинным, но я этого и ожидала из-за нервов, свойственных игре в первом раунде. К тому же мне досталась непростая соперница. Я знала, что существует вероятность очень долгого матча", — цитирует Осаку Reuters.

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