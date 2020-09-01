«Проблемы с самого рождения». Кузнецов заявил, что страдает от той же травмы, что и Маррей

Российский теннисист Андрей Кузнецов рассказал о причинах почти двухгодичной паузы в профессиональной карьеры. Спортсмен страдает от хронической травмы тазобедренного сустава — из-за аналогичного повреждения в начале прошлого года едва не закончил карьеру британец Энди Маррей.



«Смотрел документалку про Маррея — было очень страшно. Все эти кадры с операции — работа хирургов, металлический сустав и всё такое прочее… Представил себя на операционном столе — стало очень плохо.



У меня проблемы с тем же тазобедренным суставом с самого рождения. Да, это было всю жизнь, но до 16 лет всё было в порядке. Потом я начал чувствовать некоторую боль — вместе с родителями мы делали медицинские осмотры и в итоге поняли, что ситуация уже плоха.



Когда я играл, то чувствовал боль всегда. Впрочем, она была терпимой. В конце 2017 года стало хуже. Тогда я подумал, что впереди шесть недель предсезонки — самое время поработать с доктором. Увы, лучше не стало, только хуже, хуже и хуже. В 2018 году я попытался сыграть на одном из турниров, но понял, что попросту не могу», — цитирует Кузнецова официальный сайт АТР.



29-летний теннисист не выступал на профессиональном уровне более полутора лет. В середине августа он вернулся в тур, однако проиграл в первом же матче челленджера в Праге. Сегодня, 1 сентября, Андрей сыграет с Сэмом Куэрри в матче первого круга US Open.