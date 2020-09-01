Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Проблемы с самого рождения». Кузнецов заявил, что страдает от той же травмы, что и Маррей

«Проблемы с самого рождения». Кузнецов заявил, что страдает от той же травмы, что и Маррей
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Андрей Кузнецов рассказал о причинах почти двухгодичной паузы в профессиональной карьеры. Спортсмен страдает от хронической травмы тазобедренного сустава — из-за аналогичного повреждения в начале прошлого года едва не закончил карьеру британец Энди Маррей.

«Смотрел документалку про Маррея — было очень страшно. Все эти кадры с операции — работа хирургов, металлический сустав и всё такое прочее… Представил себя на операционном столе — стало очень плохо.

У меня проблемы с тем же тазобедренным суставом с самого рождения. Да, это было всю жизнь, но до 16 лет всё было в порядке. Потом я начал чувствовать некоторую боль — вместе с родителями мы делали медицинские осмотры и в итоге поняли, что ситуация уже плоха.

Когда я играл, то чувствовал боль всегда. Впрочем, она была терпимой. В конце 2017 года стало хуже. Тогда я подумал, что впереди шесть недель предсезонки — самое время поработать с доктором. Увы, лучше не стало, только хуже, хуже и хуже. В 2018 году я попытался сыграть на одном из турниров, но понял, что попросту не могу», — цитирует Кузнецова официальный сайт АТР.

29-летний теннисист не выступал на профессиональном уровне более полутора лет. В середине августа он вернулся в тур, однако проиграл в первом же матче челленджера в Праге. Сегодня, 1 сентября, Андрей сыграет с Сэмом Куэрри в матче первого круга US Open.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020